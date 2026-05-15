Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят партнёрство и итоги поездки Трампа в Китай

Президент России Владимир Путин скоро совершит государственный визит в Китай, где у него будет возможность обсудить с председателем Си Цзиньпином всё, что касается отношений между странами, а также международные вопросы. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Повестка дня понятная — прежде всего это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнёрства, солидный объём торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает $200 млрд. Ну и, конечно, международные дела тоже будут активно на повестке дня», — отметил представитель Кремля.

Помимо вопросов экономики, лидеры обсудят гуманитарные вопросы, образование и высокие технологии. Также у них будет возможность поговорить об итогах визита президента США Дональда Трампа в Китай.

Подготовка к визиту уже закончена, все контакты состоялись, все детали согласованы. Песков пообещал, что официальное объявление о датах поездки сделают совсем скоро. Задержка связана с тем, что в Кремле хотят согласовать это с китайской стороной и не забегать вперёд.

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин приедет в Китай с однодневным визитом 20 мая. Поездка будет рабочей — никаких парадов или торжественных встреч не планируется. В Пекине подчеркнули, что это обычные регулярные контакты между Москвой и Пекином, поэтому публичных церемоний не состоится. Кремль пока официально не объявлял эту дату.