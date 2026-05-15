15 мая, 06:18

В Китае назвали дату визита Путина к Си Цзиньпину

Однодневный визит президента России Владимира Путина в Китай ожидается 20 мая, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, приезд российского лидера носит рабочий характер, поэтому парада или торжественной встречи в его честь не планируется. В Пекине отметили, что это часть регулярных контактов между Москвой и Пекином и не предполагает публичных церемоний. Кремль пока дату не анонсировал.

Песков: Сроки визита Путина в Китай объявят совместно с Пекином

Издание подчеркивает, что это первый случай, когда Китай принимает лидеров России и США в одном месяце вне многостороннего саммита. Ранее, с 13 по 15 мая, в Пекине находился президент США Дональд Трамп. Си Цзиньпин назвал визит американского коллеги историческим. А Трамп пообещал ему, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем. Он счёл переговоры с Си Цзиньпином превосходными.

Андрей Бражников
