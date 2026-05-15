Си Цзиньпин и Трамп провели вторую встречу за два дня
© Х / The White House
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом США Дональдом Трампом в государственной резиденции Чжуннаньхай в Пекине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Их встреча вышла непродолжительной. Тем временем в МИД КНР отметили, что стороны договорились усилить взаимодействие и координацию по международным и региональным вопросам.
Напомним, Трамп находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая.
Ранее Си Цзиньпин назвал визит президента США Дональда Трампа в Пекин историческим. Такое заявление лидер КНР сделал во время приветственного банкета.
