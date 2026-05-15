15 мая, 04:25

Си Цзиньпин и Трамп провели вторую встречу за два дня

Обложка © Х / The White House

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом США Дональдом Трампом в государственной резиденции Чжуннаньхай в Пекине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Их встреча вышла непродолжительной. Тем временем в МИД КНР отметили, что стороны договорились усилить взаимодействие и координацию по международным и региональным вопросам.

Напомним, Трамп находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая.

Ранее Си Цзиньпин назвал визит президента США Дональда Трампа в Пекин историческим. Такое заявление лидер КНР сделал во время приветственного банкета.

Артём Гапоненко
