Си Цзиньпин и Трамп провели вторую встречу за два дня

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом США Дональдом Трампом в государственной резиденции Чжуннаньхай в Пекине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Их встреча вышла непродолжительной. Тем временем в МИД КНР отметили, что стороны договорились усилить взаимодействие и координацию по международным и региональным вопросам.

Напомним, Трамп находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая.

Ранее Си Цзиньпин назвал визит президента США Дональда Трампа в Пекин историческим. Такое заявление лидер КНР сделал во время приветственного банкета.