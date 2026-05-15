Лавров: В отношениях Путина и Трампа по-прежнему есть взаимоуважение
Владимир Путин и Дональд Трамп.
В отношениях президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по-прежнему есть взаимоуважение. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия во встрече глав МИД БРИКС в Нью-Дели.
«Дух в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский, взаимоуважительный», — сказал он.
Напомним, Сергей Лавров посетил Нью-Дели, где принял участие в саммите глав МИД БРИКС. На индийской столице глава МИД также встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. Они обсудили партнёрство республики с РФ, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
