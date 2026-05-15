Лавров объяснил, зачем Путин назвал Шрёдера возможным переговорщиком от ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Европе подняли «большой шум» после слов Владимира Путина о возможных переговорщиках с Москвой от ЕС. Министр прокомментировал эту тему на пресс-конференции в Нью-Дели по итогам участия в министерской встрече БРИКС.

По словам Лаврова, европейские политики начали признавать, что им в какой-то момент всё равно придётся разговаривать с Россией. При этом, как отметил глава МИД, они оговариваются, что сами хотят определять, когда и о чём вести диалог.

Лавров заявил, что не может серьёзно воспринимать такие заявления. По его версии, Путин «испытал европейцев на их политическую зрелость и чуткость», когда 9 мая допустил, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер мог бы представлять ЕС на переговорах с Россией.

«Вдруг они [европейцы] стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы — европейцы», — сказал Лавров.

Он добавил, что после слов президента России вокруг кандидатуры Шрёдера началась резкая реакция.

«Смотрите, какой шум поднялся», — отметил министр.

Герхард Шрёдер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год и давно считается одной из самых спорных фигур в европейской политике из-за связей с Москвой. После ухода из власти он работал в проектах, связанных с российской энергетикой, включая Nord Stream и «Роснефть», а также сохранял контакты с Владимиром Путиным. Именно поэтому возможная роль Шрёдера как посредника в переговорах с Россией вызвала резкую реакцию в ЕС: в Европе сомневаются, что он может быть нейтральной фигурой.