Нет равных Шираку и Шрёдеру: Путин посетовал на деградацию европейских политиков

Элиты Евросоюза уже давно заняты не своим делом, там нет людей с собственным мнением, которых можно было бы сравнивать с европейскими политиками конца XX и начала XXI века. Об этом в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что у Европы были выдающиеся политики мирового уровня: французские президенты Шарль де Голль, Франсуа Миттеран и Жак Ширак, немецкие канцлеры Вилли Брандт, Гельмут Коль и Герхард Шрёдер. Путин считает их всех людьми, обладающими собственным мнением и необходимым мужеством, чтобы отстаивать свою позицию и пытаться претворять её в жизнь.

«Сегодня там практически таких людей нет. Иногда даже с удивлением смотришь на то, что происходит. Какие-то люди, у них и образования-то нет, и занимаются явно не своим делом, которым никогда в жизни не занимались с точки зрения интересов граждан европейских стран. Это беда какая-то», — констатировал президент.