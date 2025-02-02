Нет равных Шираку и Шрёдеру: Путин посетовал на деградацию европейских политиков
Путин заявил, что среди европейских политиков нет равных Шираку и Шрёдеру
Президент России Владимир Путин, президент Франции Жак Ширак и федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер во время прогулки Светлогорску, 2005 год. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Владимир Родионов
Элиты Евросоюза уже давно заняты не своим делом, там нет людей с собственным мнением, которых можно было бы сравнивать с европейскими политиками конца XX и начала XXI века. Об этом в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер напомнил, что у Европы были выдающиеся политики мирового уровня: французские президенты Шарль де Голль, Франсуа Миттеран и Жак Ширак, немецкие канцлеры Вилли Брандт, Гельмут Коль и Герхард Шрёдер. Путин считает их всех людьми, обладающими собственным мнением и необходимым мужеством, чтобы отстаивать свою позицию и пытаться претворять её в жизнь.
«Сегодня там практически таких людей нет. Иногда даже с удивлением смотришь на то, что происходит. Какие-то люди, у них и образования-то нет, и занимаются явно не своим делом, которым никогда в жизни не занимались с точки зрения интересов граждан европейских стран. Это беда какая-то», — констатировал президент.
Ранее в ходе беседы Владимир Путин высказался об ответственности жителей Германии за действия Гитлера и начало Второй мировой войны. По словам российского лидера, современных немцев нельзя винить в этих трагических событиях.