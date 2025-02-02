Путин отказался записывать грехи Гитлера на совесть современных жителей Германии

Нынешнее немецкое общество не в ответе за приход Гитлера к власти в 1933 году и начало Второй мировой войны в 1939-м. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Мне кажется, некорректно сравнивать ситуацию. Страны, которые прислуживали, как вы сказали, Гитлеру или вообще, как Германия, собственно говоря, поддержала приход к власти Гитлера, а потом была виновницей начала Второй мировой войны. Но это было тогда», — объяснил российский лидер.

Путин добавил, что сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к тем событиям.