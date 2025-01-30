Извращенец, садист и истерик. За что Гитлер приговорил соратников и почему погибла его любимая племянница 92 года назад, 30 января 1933 года, лидер Национал-социалистической рабочей партии Адольф Гитлер стал канцлером. Это был конец Веймарской республики, на смену которой пришёл нацистский режим, именуемый Третьим рейхом. Как вёл дела Гитлер. 29 января, 21:27 Со временем от Адольфа Гитлера отвернулись даже близкие. Обложка © ТАСС / DPA

Немцы не поддерживали партию Гитлера

В начале 30-х НСДАП во главе со своим лидером Адольфом Гитлером не пользовалась поддержкой большинства немцев. Свидетельствуют об этом результаты выборов в рейхстаг, состоявшихся за два месяца до назначения Гитлера канцлером. В результате голосования нацисты одержали победу, но им отдала предпочтение только треть немецких избирателей. При этом в сравнении с июльскими выборами того года этот показатель снизился на 4%, поэтому фракция НСДАП лишилась 34 мест в парламенте.

Иными словами, во второй половине 1932 года наблюдалось снижение уровня поддержки нацистов в немецком обществе. И если бы рейхспрезидент Германии Пауль фон Гинденбург не назначил Гитлера канцлером, то, вполне вероятно, он так и оставался бы лишь лидером одной из немецких партий и весь мир не познал бы ужасы нацизма. Но, как известно, история не знает сослагательного наклонения, Гитлер пришёл к власти и создал свой кровавый режим.

Безусловно, в немецком обществе были ярые сторонники фюрера, но немалое число немцев не воспринимали политику Гитлера с большим энтузиазмом. Кроме того, некогда близкие ему люди в конечном итоге разочаровались в том, кого они до этого могли буквально боготворить.

Руководство НСДАП в 1930 году. Фото © Wikipedia

Племянница фюрера Гели Раубаль

Жертвой Гитлера ещё до его прихода к власти стала его племянница Гели Раубаль. Она была дочерью родной сестры диктатора Ангелы Раубаль. 16-летняя Гели познакомилась со своим дядей в 1924 году. Возможно, уже тогда у фюрера возникли чувства к родственнице. В дальнейшем это привело к домогательствам со стороны Гитлера.

Кроме того, он никого не подпускал к племяннице. Когда личный водитель фюрера Эмиль Морис рассказал своему шефу о намерениях вступить в брак с Раубаль, фюрер пришёл в ярость от услышанного. Он запретил Морису общаться с Гели наедине, а вскоре и вовсе уволил водителя.

Племянница Гитлера Гели Раубаль. Фото © Wikipedia / druhasvetovavalka.nazory.cz

С 1929 года Гитлер и Раубаль стали сожительствовать, вероятно, фюрер принудил свою племянницу к этому. Кроме того, из воспоминаний свидетелей тех событий следует, что будущий вождь Рейха принуждал свою возлюбленную к извращениям. Это утверждал один из лидеров НСДАП Отто Штрассер.

В сентябре 1931 года Гели Раубаль покончила жизнь самоубийством. Согласно одной из версий, причиной суицида могли стать издевательства Гитлера, с которыми столкнулась юная Гели.

Второй человек в НСДАП Грегор Штрассер

Грегор Штрассер был одним из основателей и лидеров НСДАП. После того как Гитлер целиком прибрал власть в партии к своим рукам, Штрассер стал фактически вторым человеком в ней. Именно его заслугой был рост влияния НСДАП в Германии. В то время он руководил партийной пропагандой, стараниями Штрассера количество членов НСДАП за период с 1925 по 1931 год выросло с 27 до 800 тысяч человек.

Один из основателей НСДАП Грегор Штрассер. Фото © Wikipedia / Bundesarchiv

Штрассер был представителем левого крыла в НСДАП, он более тяготел к социалистическим взглядам. Поэтому расовая теория Гитлера и призывы к истреблению конкретных народов только за их этническую принадлежность не вызывали понимания у Штрассера. На этой почве между двумя партийными лидерами возникали конфликты. Штрассер не был сторонником кровавого террора, на котором настаивал фюрер. На этой почве пути двух лидеров разошлись, а поводом к тому стало решение Штрассера войти в правительство Курта фон Шлейхера в качестве вице-канцлера.

Гитлер воспринял это как предательство, а сам Штрассер вскоре покинул Германию и поселился в Италии. В 1934 году наметилось некоторое потепление в отношениях между ними. Штрассер вернулся в Германию. В июне 1934 года во время событий, вошедших в историю под названием «ночь длинных ножей», Штрассер был задержан, а затем сразу убит в тюремной камере.

Основатель штурмовых отрядов СА Эрнст Рем

Рем был знаком с Гитлером с 1919 года, тогда они вместе вступили в Рабочую партию (будущую НСДАП). Именно он оказал помощь фюреру в начале пути. Рем, будучи военным, помог Гитлеру установить контакты с военными и политиками Баварии, которые в дальнейшем составили костяк партии на начальном её этапе. Именно Рем был создателем штурмовых отрядов СА (Sturmabteilungen). Штурмовики, по сути, выполняли функцию службы безопасности фюрера, а также борьбы с врагами нацистской партии.

Основатель штурмовых отрядов СА Эрнст Рем. Фото © Wikipedia / Bundesarchiv

Рем был одним из наиболее преданных сторонников Гитлера, несмотря на то что порой между ними возникали разногласия. Со временем он начал постепенно отходить от линии Гитлера, причиной тому были споры по вопросу функционала и значимости СА.

После прихода к власти Гитлер более не нуждался в услугах своего давнего товарища, с которым они вместе шли по одному пути. По этой причине он решил избавиться от давнего соратника. Во время «ночи длинных ножей» Рем был задержан, а на следующий день убит надзирателями.

Генерал Эрих Людендорф

Людендорф был героем Первой мировой войны и в немецком обществе пользовался большим авторитетом. Нацисты на начальном этапе остро нуждались в том, чтобы свою поддержку им выразил такой человек, как он. Гитлеру удалось переманить бравого генерала на свою сторону, что в определённой мере способствовало узнаваемости НСДАП среди немцев.

Немецкий генерал Эрих Людендорф. Фото © Wikipedia / Александр Биндер

В 1923 году он принимал участие в Пивном путче, который был попыткой нацистов захватить власть сначала в Баварии, а затем и во всей Германии. Но попытка госпереворота оказалась неудачной, сам Людендорф не пострадал, поскольку полицейские не решились стрелять в героя войны.

В 1925 году Людендорф участвовал в президентских выборах в качестве кандидата от НСДАП. Ему тогда отдали предпочтение чуть более 1% избирателей. В том же году между Гитлером и Людендорфом возникли разногласия. Причиной тому могли послужить оскорбления лидера НСДАП, высказанные генералу из-за результатов президентских выборов.

Гитлер воспринял результаты выборов как унижение всей партии, а главным «козлом отпущения» сделал именно Людендорфа. На этом фоне генерал не стал терпеть упрёки со стороны главы НСДАП и решил покинуть ряды нацистов.

После назначения Гитлера канцлером Людендорф написал письмо Гинденбургу, в котором назвал лидера НСДАП «наибольшим демагогом всех времён».

«Я торжественно предсказываю вам, что этот человек столкнёт наше государство в пропасть, ввергнет нашу нацию в неописуемое несчастье. Грядущие поколения проклянут вас за то, что вы сделали», — говорилось в письме генерала. И сегодня мы с полной уверенностью можем сказать, что Людендорф оказался прав.

Авторы Альмир Хабибуллин