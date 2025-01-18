В Британии опубликовали выдержки из дневника возможной любовницы Гитлера
Daily Mail опубликовала часть дневника возможной любовницы Гитлера Юнити Митфорд
Британская газета Daily Mail представила выдержки из дневника Юнити Митфорд, которая, возможно, имела романтическую связь с Адольфом Гитлером.
На страницах предоставлены выдержки из давно утраченных дневников Юнити, которые освещают новые аспекты жизни немецкого фюрера, известного своей чудовищной ролью в мировой истории.
Издание утверждает, что эти записи никогда ранее не публиковались, и вскоре их представят в нескольких частях. Журналисты тщательно проверили подлинность новых дневников. Издание провело экспертизу почерка, чернил и бумаги с привлечением известных экспертов, чтобы удостовериться в их оригинальности.
Записи описывают события с 1935 до 1939 года, включая 139 встреч Юнити с Гитлером. Они говорят о «растущем чувстве» между парой и возможной активной половой жизни девушки, которая общалась с ведущими нацистами. Это поднимает вопрос о её интимных отношениях с фюрером, который был старше её на 25 лет.
В дневнике описаны романтические приключения Митфорд в виде символов, таких как заполненные кружки и временные промежутки между отходом ко сну и засыпанием, что скрывает её бурную личную жизнь. Первая встреча с Гитлером, состоявшаяся в феврале 1935 года, описана красными чернилами как «самый удивительный день» в её жизни.
Юнити приехала в Мюнхен в 1934 году для изучения языка, но втайне мечтала о встрече с Гитлером. Последний раз она писала в дневнике 3 сентября 1939 года. Огорчённая началом войны между Англией и Германией, она попыталась покончить с собой в парке Мюнхена, но выжила. Позже она вернулась в Великобританию и умерла в 1948 году в возрасте 33 лет.
Ранее в Польше нашли уникальный штандарт, возможно, принадлежавший Гитлеру. Историк Александра Парадовская идентифицировала артефакт размером метр на метр.