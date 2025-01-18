Британская газета Daily Mail представила выдержки из дневника Юнити Митфорд, которая, возможно, имела романтическую связь с Адольфом Гитлером.

На страницах предоставлены выдержки из давно утраченных дневников Юнити, которые освещают новые аспекты жизни немецкого фюрера, известного своей чудовищной ролью в мировой истории.

Издание утверждает, что эти записи никогда ранее не публиковались, и вскоре их представят в нескольких частях. Журналисты тщательно проверили подлинность новых дневников. Издание провело экспертизу почерка, чернил и бумаги с привлечением известных экспертов, чтобы удостовериться в их оригинальности.

Записи описывают события с 1935 до 1939 года, включая 139 встреч Юнити с Гитлером. Они говорят о «растущем чувстве» между парой и возможной активной половой жизни девушки, которая общалась с ведущими нацистами. Это поднимает вопрос о её интимных отношениях с фюрером, который был старше её на 25 лет.

В дневнике описаны романтические приключения Митфорд в виде символов, таких как заполненные кружки и временные промежутки между отходом ко сну и засыпанием, что скрывает её бурную личную жизнь. Первая встреча с Гитлером, состоявшаяся в феврале 1935 года, описана красными чернилами как «самый удивительный день» в её жизни.

Юнити приехала в Мюнхен в 1934 году для изучения языка, но втайне мечтала о встрече с Гитлером. Последний раз она писала в дневнике 3 сентября 1939 года. Огорчённая началом войны между Англией и Германией, она попыталась покончить с собой в парке Мюнхена, но выжила. Позже она вернулась в Великобританию и умерла в 1948 году в возрасте 33 лет.