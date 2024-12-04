В Польше в музее обнаружили уникальный штандарт Гитлера

В Польше обнаружен уникальный штандарт, который, предположительно, принадлежал Адольфу Гитлеру. Артефакт размером один на один метр был идентифицирован историком искусств Александрой Парадовской, сообщает агентство РАР.

Штандарт вышит золотой нитью и украшен свастикой, окружённой дубовыми листьями, а по углам изображены четыре орла. Польские специалисты полагают, что это может быть единственный сохранившийся до наших дней штандарт, созданный специально для Гитлера.

Павел Осес, представитель музея, где был найден штандарт, отметил, что находка не вызывает особой гордости у сотрудников учреждения. «Мы не планируем демонстрировать этот артефакт и не предполагаем дальнейших исследований», — заявил Осес. В ближайшее время артефакт будет отправлен на склад, однако музей готов предоставить его заинтересованным лицам или учреждениям по запросу.

Александра Парадовская заинтересовалась штандартом в процессе подготовки выставки «Иллюзии всемогущества», посвящённой архитектуре и повседневной жизни в условиях немецкой оккупации. Выставка проходит в Культурном центре «Замек» в Познани. Первоначально исследовательница связывала находку с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, который в октябре 1943 года произнёс в Познани две речи, открыто заявив об истреблении евреев. Однако дальнейшие исследования показали, что Гиммлер использовал другое знамя.

Сравнительный анализ позволил Парадовской определить, что найденный штандарт действительно принадлежал Гитлеру. Несмотря на историческую значимость находки, музейные работники считают важным сохранять дистанцию от подобных артефактов, связанных с нацистской Германией, и не стремятся к их публичной демонстрации.