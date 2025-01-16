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15 января, 23:40

«Лично я отрубил конечности семерым»: Рассекречен допрос палача вермахта из Австрии

ФСБ рассекретила допрос повесившего 120 человек палача вермахта Фойербаха

Центр общественных связей ФСБ России представил новые данные о преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны. 16 января ведомство обнародовало показания штабс-ефрейтора 213-го пехотного полка 73-й пехотной дивизии вермахта Мартина Фойербаха.

В августе 1935 года Фойербах вступил в штурмовой полк подпольно действовавшей национал-социалистической партии Австрии. В 1937 году его приговорили к семи годам тюрьмы за организацию собраний австрийских нацистов в сапожной мастерской. Однако в марте 1938 года, после присоединения Австрии к Германии, он вышел на свободу и продолжил службу в штурмовых подразделениях партии.

Фойербах был взят в плен советскими войсками в марте 1944 года в боях за Керчь. На допросе он попытался представить себя репрессированным членом австрийской компартии, но его однополчане раскрыли другие факты.

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Во время допросов выяснилось, что он лично повесил 120 человек, обезглавил 80, десятерых казнил, отсекая конечности, а двоих прибил за руки и ноги.

«У меня есть карманный календарь, где я записывал количество казненных мной людей. Эти записи я перечитывал каждый вечер, в роте или дома. Благодаря этому мне удалось запомнить большинство цифр», — сказал Фойербах.

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Расследование выявило его участие в преступлениях на территориях Австрии, Польши, Югославии и СССР, где он устранял антифашистов.

«В 1939 году в июле в Брадер в общей сложности было казнено до 200 коммунистов, из них человек 20 были казнены не сразу, а сначала была отрублена правая рука, затем левая рука, левая нога, правая и, наконец, голова. <...> Лично я отрубил конечности семерым коммунистам», — приводится признание палача в протоколе допроса.

До этого Минобороны России рассекретило документы о Висло-Одерской операции. Также архив раскрыл данные о подготовке плацдарма на левом берегу Одера для штурма Берлина.

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Лия Мурадьян
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