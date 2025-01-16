«Лично я отрубил конечности семерым»: Рассекречен допрос палача вермахта из Австрии

Центр общественных связей ФСБ России представил новые данные о преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны. 16 января ведомство обнародовало показания штабс-ефрейтора 213-го пехотного полка 73-й пехотной дивизии вермахта Мартина Фойербаха.

В августе 1935 года Фойербах вступил в штурмовой полк подпольно действовавшей национал-социалистической партии Австрии. В 1937 году его приговорили к семи годам тюрьмы за организацию собраний австрийских нацистов в сапожной мастерской. Однако в марте 1938 года, после присоединения Австрии к Германии, он вышел на свободу и продолжил службу в штурмовых подразделениях партии.

Фойербах был взят в плен советскими войсками в марте 1944 года в боях за Керчь. На допросе он попытался представить себя репрессированным членом австрийской компартии, но его однополчане раскрыли другие факты.

Во время допросов выяснилось, что он лично повесил 120 человек, обезглавил 80, десятерых казнил, отсекая конечности, а двоих прибил за руки и ноги.

«У меня есть карманный календарь, где я записывал количество казненных мной людей. Эти записи я перечитывал каждый вечер, в роте или дома. Благодаря этому мне удалось запомнить большинство цифр», — сказал Фойербах.

Расследование выявило его участие в преступлениях на территориях Австрии, Польши, Югославии и СССР, где он устранял антифашистов.

«В 1939 году в июле в Брадер в общей сложности было казнено до 200 коммунистов, из них человек 20 были казнены не сразу, а сначала была отрублена правая рука, затем левая рука, левая нога, правая и, наконец, голова. <...> Лично я отрубил конечности семерым коммунистам», — приводится признание палача в протоколе допроса.