Россия рассекретила 37 архивных файлов об освобождении Польши 80 лет назад

Центральный архив Минобороны РФ в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые обнародовал рассекреченные архивные материалы, касающиеся освобождения польских территорий к западу от Вислы советскими войсками. Также была опубликована информация о формировании плацдарма на левом берегу Одера для наступления на Берлин. Подборку из 37 документов можно найти в специальном разделе на портале «История.рф».

«Перед советскими войсками стояла задача преодолеть семь оборонительных полос немцев и две естественные водные преграды — Вислу и Одер. Наступление пришлось начать раньше сроков: 6 января 1945 года главнокомандующий войсками союзников на Западном фронте Дуайт Эйзенхауэр сообщил в Вашингтон, что если советские войска не начнут нового крупного наступления, то союзные силы на западе окажутся в «самом тяжёлом положении», — рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков.

Публикацию архивных документов приурочили к 80-летию начала Висло-Одерской стратегической наступательной операции Красной армии. Она осуществлялась с 12 января по 3 февраля 1945 года силами 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.

За время операции Красная армия смогла разгромить 35 вражеских дивизий. В результате действий войск было захвачено до 150 тысяч солдат и офицеров противника, а также уничтожено и захвачено более 14 тысяч орудий и миномётов, почти полторы тысячи танков и штурмовых орудий.