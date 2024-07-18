Впервые опубликованы документы об освобождении востока Польши Советской армией

Центральный архив Министерства обороны РФ и Российское военно-историческое общество (РВИО) впервые опубликовали документы об освобождении Советской армией Западной Белоруссии и Восточной Польши. Речь идёт о Люблинско-Брестской наступательной операции Красной армии, которая проходила с 18 июля по 2 августа 1944 года.

На портале История.рф разместили подборку из 23 документов, посвящённых этим событиям. Среди них журналы боевых действий, приказы и другие планы по разгрому немцев.

Схема Люблинско-Брестской наступательной операции. Фото © pamyat-naroda.ru

"Согласно замыслу советского командования, войска РККА должны были выйти к Висле, обогнув Брестский укреплённый район с севера и юга и разгромив брестско-люблинскую группировку немецких войск. В результате боевых действий с 18 июля по 2 августа 1944 года было завершено ранее начатое освобождение советской Белоруссии", — отметил научный сотрудник РВИО Рамазан Урусов, добавив, что благодаря успешно проведённой операции у советского командования появились благоприятные условия для освобождения Польши.

Уже 28 июля 1944 года в Москве прогремел салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий в честь освобождения Бреста. Благодаря операции удалось освободить до 300 квадратных километров польской территории и свыше 120 населённых пунктов.

Участвовавшим в боях за освобождение Бреста частям Советской армии объявлена благодарность. 47 особо отличившихся в сражениях соединений 1-го Белорусского фронта удостоили почётного названия "Брестские", 16 — "Люблинские", 12 — "Кобринские", девять — "Ковельские". Кроме того, 20 воинам присвоили звание Героя СССР.