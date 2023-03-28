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27 марта, 23:41

Опубликованы документы 1941 года о планах Германии атаковать СССР

Президентская библиотека обнародовала документы 1941 года из архива Службы внешней разведки, в которых говорится о планах Германии атаковать СССР. Из этих бумаг было сформировано специальное дело — "Затея".

Эту информацию добывали под руководством легендарного руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина. О существовании особого спецдела "Затея" рассказал затем его заместитель Павел Судоплатов.

Как отмечает РИА "Новости", только с января по 21 июня 1941 года Фитин направил руководству страны свыше ста разведывательных донесений. Они говорили о том, что война уже на пороге.

Так, сообщение из Берлина от 30 апреля 1941 года было основано на сведениях от Старшины. Тот утверждал, что "вопрос о выступлении Германии против Советского Союза решён окончательно". А агентурное сообщение из Варшавы от 5 мая 1941-го гласило, что "военные приготовления в Варшаве и на территории генерал-губернаторства проводятся открыто, о предстоящей войне между Германией и Советским Союзом немецкие офицеры и солдаты говорят совершенно откровенно".

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Как писал ранее Лайф, учёный Кулинок рассказал о концепции проекта "Без срока давности. Беларусь". Было установлено, что на оккупированной территории этой республики немцы создали как минимум 493 места принудительного содержания.

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Wikipedia / Хеле, Йоханнес

Андрей Григорьев
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