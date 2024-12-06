ФСБ рассекретила архивы о казнях советских детей карателями из «Бранденбург-800»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ обнародовала архивы, в которых рассказывается о преступлениях немецкого полка «Бранденбург-800». Члены этого подразделения из профессиональных военных превратились в карателей, единственной осязаемой задачей которых стало убийство мирных жителей на советской земле. Данные были опубликованы на сайте ведомства.

«Центр общественных связей ФСБ России размещает цифровые копии рассекреченных документов из фонда Архива Управления ФСБ России по Омской области о преступной деятельности соединения специального назначения «Бранденбург-800» германской военной разведки, которое с начала 1943 года проводило на территории Советского Союза карательные операции по борьбе с партизанами, применяя тактику «выжженной земли», — сказано в тексте.

Из данных следует, что «бранденбуржцы» должны были устанавливать контроль над стратегическими объектами, проводить диверсии, разведку, а также брать «языков».

При этом предпочитали переодеваться в форму Красной армии, подделывать документы и действовать таким образом под прикрытием. С 1943 года военнослужащие полка начали принимать участие в карательных операциях против партизан.

Гитлеровская армия истощалась, поэтому военные полка, стремясь замедлить наступление советских войск, использовали тактику «выжженной земли», уничтожая все жизненно важные запасы и объекты, уходя с территорий или наоборот при наступлении. В докладной записке, приложенной к документам, сказано, что «бранденбуржцы» по приказу командования сжигали все населённые пункты в ходе своих карательных операций. Также солдаты расстреливали всех, кого видели в лесах. К примеру, в районе деревни Чечевичи полностью выжгли около 8 деревень, расстреляв при этом более 200 человек, в том числе детей.