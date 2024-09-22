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22 сентября, 13:07

Русский Крым и украинский Донбасс: Шрёдер рассказал, что предлагал Киеву на переговорах в Стамбуле

Экс-канцлер Шрёдер: Киев отказался от мира в Стамбуле из-за «влиятельных» лиц

Герхард Шрёдер. Обложка © ТАСС / AP / Gregor Fischer

Герхард Шрёдер. Обложка © ТАСС / AP / Gregor Fischer

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер признался, что лично участвовал в стамбульских переговорах по Украине весной 2022 года. По словам политика, он был приглашён Киевом и сделал властям Незалежной компромиссное предложение.

Как пишет Die Welt, согласно плану, Киеву достался бы Донбасс, а Крым стал бы по «тирольской» модели российским анклавом. Украина при таком раскладе отказывалась от вступления в НАТО. Однако, по словам экс-главы немецкого правительства, его предложения не устроили украинскую сторону и «влиятельные круги», которые, как он считает, стояли за Владимиром Зеленским. По их мнению, продолжение конфликта должно было ослабить РФ.

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Недавно бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд внезапно раскрыла интересный факт. Киев отказался подписывать Стамбульские договорённости с Россией после неких консультаций с западными политиками.

Николай Рюмин
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