Русский Крым и украинский Донбасс: Шрёдер рассказал, что предлагал Киеву на переговорах в Стамбуле
Экс-канцлер Шрёдер: Киев отказался от мира в Стамбуле из-за «влиятельных» лиц
Герхард Шрёдер. Обложка © ТАСС / AP / Gregor Fischer
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер признался, что лично участвовал в стамбульских переговорах по Украине весной 2022 года. По словам политика, он был приглашён Киевом и сделал властям Незалежной компромиссное предложение.
Как пишет Die Welt, согласно плану, Киеву достался бы Донбасс, а Крым стал бы по «тирольской» модели российским анклавом. Украина при таком раскладе отказывалась от вступления в НАТО. Однако, по словам экс-главы немецкого правительства, его предложения не устроили украинскую сторону и «влиятельные круги», которые, как он считает, стояли за Владимиром Зеленским. По их мнению, продолжение конфликта должно было ослабить РФ.
Недавно бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд внезапно раскрыла интересный факт. Киев отказался подписывать Стамбульские договорённости с Россией после неких консультаций с западными политиками.