Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер признался, что лично участвовал в стамбульских переговорах по Украине весной 2022 года. По словам политика, он был приглашён Киевом и сделал властям Незалежной компромиссное предложение.

Как пишет Die Welt, согласно плану, Киеву достался бы Донбасс, а Крым стал бы по «тирольской» модели российским анклавом. Украина при таком раскладе отказывалась от вступления в НАТО. Однако, по словам экс-главы немецкого правительства, его предложения не устроили украинскую сторону и «влиятельные круги», которые, как он считает, стояли за Владимиром Зеленским. По их мнению, продолжение конфликта должно было ослабить РФ.