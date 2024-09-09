«Главный буревестник» США раскрыла роль Запада в срыве стамбульского договора по Украине Нуланд заявила, что Киев отказался от стамбульского договора после совета Запада 9 сентября, 09:05 Виктория Нуланд. Обложка © ТАСС / АР

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд внезапно раскрыла тот факт, что Киев отказался подписывать Стамбульские договорённости с Россией после неких консультаций с западными политиками. Об этом она рассказала в интервью журналисту Михаилу Зыгарю*.

«Турки предложили площадку [для проведения переговоров]. Нас там не было. На самом деле мы были не очень осведомлены о деталях сделки... Однако на одной из поздних стадий [переговоров] украинцы начали просить совета по поводу того, куда это всё приведёт», — пояснила «главный буревестник» США.

Она уклончиво ответила на вопрос о том, одобрили или нет в США соглашение между Москвой и Киевом. Однако чиновница подчеркнула, что требование России сделать Украину нейтральной в военном плане якобы было не выгодно самому Киеву. Нуланд отметила, что «люди внутри Украины и за её пределами» задавались вопросами о выгодности сделки, и с этого момента «всё развалилось».

Напомним, что в июне этого года президент РФ Владимир Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной — Киев должен вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины и официально отказаться от намерения вступить в НАТО и прочие военные альянсы. По мнению российского лидера, проект стамбульских отношений от 2022 года может стать базой для новых переговоров. Путин подчеркнул, что именно Запад помешал Киеву принять условия и пойти на перемирие, потому что зарубежные политики преследуют цель разжечь бесконечный военный конфликт.

* Внесён Минюстом России в список иноагентов.

Авторы Татьяна Миссуми