Моди обсудил с Лавровым Украину, Ближний Восток и партнёрство с Россией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке. О состоявшейся беседе индийский лидер написал в своём блоге.

«Рад встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Поблагодарил его за информацию о прогрессе по различным аспектам нашего особого и привилегированного стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди добавил, что они также обменялись мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, подчеркнув при этом, что Индия последовательно выступает за переговоры, а не за эскалацию.