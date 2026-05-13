Лавров в Индии: Опубликовано фото начала переговоров

Россия и Индия сохраняют отдельный устойчивый дипломатический трек, который не сводится только к БРИКС. В последние годы отношения держатся на нескольких опорах: энергетике, оборонном сотрудничестве, торговле, расчётах в национальных валютах и координации на международных площадках. Для Москвы Нью-Дели остаётся одним из ключевых партнёров в Азии, а для Индии российское направление важно как источник энергоресурсов, военных технологий и баланс в отношениях с Западом и Китаем. Сейчас этот диалог проходит на фоне председательства Индии в БРИКС в 2026 году и обсуждений вокруг энергетических поставок, санкционного давления и новых направлений сотрудничества — от критических минералов до промышленной кооперации.