13 мая, 14:46

Лавров в Индии: Опубликовано фото начала переговоров

В Дели начались переговоры глав МИД России и Индии

Обложка © Telegram / Мария Захарова

В Нью-Дели начались переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Индии. Фото с места встречи опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российскую сторону представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он прибыл в столицу Индии с трёхдневным визитом.

Ранее сообщалось, что 14–15 мая Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС.

Переговоры в Дели проходят накануне этого мероприятия. Другие детали встречи глав МИД России и Индии пока не приводятся.

Россия и Индия сохраняют отдельный устойчивый дипломатический трек, который не сводится только к БРИКС. В последние годы отношения держатся на нескольких опорах: энергетике, оборонном сотрудничестве, торговле, расчётах в национальных валютах и координации на международных площадках. Для Москвы Нью-Дели остаётся одним из ключевых партнёров в Азии, а для Индии российское направление важно как источник энергоресурсов, военных технологий и баланс в отношениях с Западом и Китаем. Сейчас этот диалог проходит на фоне председательства Индии в БРИКС в 2026 году и обсуждений вокруг энергетических поставок, санкционного давления и новых направлений сотрудничества — от критических минералов до промышленной кооперации.

Марина Фещенко
