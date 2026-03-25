Индия готова направить в Россию больше мигрантов по запросу работодателей

Индия готова увеличить количество трудовых мигрантов, направляемых в Россию: страна имеет большой интерес к этому направлению. Об этом заявил глава департамента по вопросам миграционной политики и социального обеспечения индийского МИД Прашант Пизе, передаёт РИА «Новости».

По словам дипломата, объём миграции полностью зависит от спроса российских работодателей. Индийская сторона готова устранять пробелы в квалификации кадров, чтобы направлять нужных специалистов.

«Если возникнет потребность в специалистах разных областей, мы сможем направить к вам нужных людей», — подчеркнул он.

Пизе отметил, что в Индии имеется немало талантливых специалистов и развитых институтов профессиональной подготовки, в том числе ориентированных на зарубежные рынки. Меморандум о мобильности рабочей силы был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре 2025 года.

Трудовые мигранты приедут не только из Индии — посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян сообщил, что первые ланкийские трудовые мигранты уже направлены в РФ. При этом, по его словам, существенного увеличения потока рабочей силы из этой страны в ближайшее время не произойдёт.