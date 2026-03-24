«Ложные ожидания»: HR-эксперт назвал вредной статистику о баснословных заработках мигрантов в России

Независимый HR-специалист Александр Сивогривов считает, что статистика о высоких зарплатах мигрантов в России может вводить в заблуждение. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что такие данные часто не учитывают важные детали, такие как географическое положение и социальные группы.

Сивогривов привёл в пример Москву, где средняя зарплата кажется высокой из-за доходов топ-менеджеров и бизнесменов, в то время как реальные доходы большинства жителей значительно ниже.

В любой статистике всегда вопрос в деталях. Во-первых, важно, какие регионы, какие категории людей. Если взять, допустим, общую зарплату по Москве, по жителям Москвы, то вы понимаете, что она будет мегавысокая, хотя основную её часть будут составлять доходы топ-менеджеров, бизнесменов и так далее. А фактическая зарплата у большинства будет значительно меньше. Александр Сивогривов Независимый HR-специалист, кандидат экономических наук

По мнению HR-эксперта, статистика о высоких зарплатах мигрантов искажает реальность. Он указал на то, что эти данные не отражают тяжёлых условий труда, таких как чрезмерная продолжительность рабочего дня и недостаток сна, которые могут сопровождать такие заработки.

«Такая статистика, во-первых, очень вредна, во-вторых, создаёт ложные ожидания. Обидно и мигрантам, и россиянам. Эти данные, с одной стороны, вызывают некоторое огорчение у людей, которые работают и получают значительно меньше. А с другой стороны, это привлекательная цифра, она будет завлекать людей. Но по факту те, кто немного думает и понимает закон цифр, понимают, что это сильно далеко от истины», — добавил специалист.

Собеседник Life.ru также обратил внимание на то, что в наше время, век развитых коммуникаций, люди, включая самих мигрантов, с большой долей скептицизма воспринимают подобные данные. Благодаря доступности информации через Интернет и личные контакты они могут легко проверить эти цифры и зачастую приходят к выводу об их недостоверности, основываясь на отзывах и опыте знакомых.

Российский рынок труда предлагает иностранным специалистам значительные заработки, особенно на топовых управленческих должностях. Согласно недавним данным, председатель правления в Москве может рассчитывать на 380 тысяч рублей в месяц. Среди других высокооплачиваемых предложений — менеджер по образовательной деятельности в Удмуртии (около 303 тысяч), директор по производству в Амурской области (255 тысяч), а также прораб и начальник склада ГСМ в Красноярском крае, где зарплата составляет 230 тысяч рублей.