Посол в Шри-Ланке сообщил об отправке первых групп ланкийских мигрантов в РФ

Посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян сообщил, что первые ланкийские трудовые мигранты уже направлены в РФ. При этом, по его словам, существенного увеличения потока рабочей силы из этой страны в ближайшее время не произойдёт.

«В настоящее время отдельные группы трудовых мигрантов уже направлены из Шри-Ланки в Россию, однако реализация данных инициатив сопровождается существенными трудностями», — приводит слова дипломата ТАСС. В частности, посол сообщил о зафиксированных случаях, когда мигранты из Шри-Ланки жаловались на невыплату заработной платы в Псковской области.

Ранее Минтруд назвал самые высокие зарплаты для мигрантов в России. Максимальный доход предлагают председателю правления — 380 тысяч рублей в месяц. Также высокие зарплаты указаны для менеджера по образовательной деятельности (почти 303 тысячи рублей) и директора по производству (255 тысяч рублей). В ряде регионов зарплаты достигают 250 тысяч рублей. Такие предложения зафиксированы для руководящих и строительных должностей, а также для специалистов в промышленности. В отдельных случаях доходы составляют около 230 тысяч рублей, включая вакансии в Москве и на Ямале.