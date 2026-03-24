24 марта, 02:13

Минтруд назвал самые высокие зарплаты для мигрантов в России

Обложка © Life.ru

В России назвали вакансии с самыми высокими зарплатами для иностранных работников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минтруда.

По информации ведомства, максимальный доход предлагают председателю правления — 380 тысяч рублей в месяц. Также высокие зарплаты указаны для менеджера по образовательной деятельности (почти 303 тысячи рублей) и директора по производству (255 тысяч рублей).

В ряде регионов зарплаты достигают 250 тысяч рублей. Такие предложения зафиксированы для руководящих и строительных должностей, а также для специалистов в промышленности. В отдельных случаях доходы составляют около 230 тысяч рублей, включая вакансии в Москве и на Ямале.

В то же время минимальные предложения остаются на уровне около 23,5 тысячи рублей в месяц. Такие вакансии размещены в ряде регионов, включая Смоленскую область.

В Свердловской области запретили иностранцам работать курьерами

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает правила пребывания иностранных граждан в России. Документ предусматривает новые требования к трудовой занятости и доходам мигрантов. Согласно инициативе, иностранцы должны подтверждать легальность доходов и уровень заработка. В случае несоответствия требованиям возможно аннулирование разрешений на проживание. Также изменения затрагивают детей мигрантов. По достижении совершеннолетия им потребуется либо покинуть страну, либо оформить основания для дальнейшего пребывания.

Антон Голыбин
