В Свердловской области запретили иностранцам работать курьерами

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ, который вводит запрет для мигрантов, работающих по патентам, на занятость в 20 сферах деятельности. В список попали производство детского питания, образование, юриспруденция, бухгалтерия, финансовые услуги, охрана, а также курьерские и некоторые другие отрасли.

Как пояснили в департаменте информационной политики региона, ограничения не коснутся иностранцев с разрешением на работу, видом на жительство или временным проживанием, а также граждан стран Евразийского экономического союза. По словам директора департамента по труду и занятости Дмитрия Антонова, рисков для экономики и кадровой обеспеченности нет — ситуация остаётся стабильной и контролируемой. До сих пор Свердловская область оставалась единственным регионом УрФО, где подобные ограничения не вводили.

Патент, в отличие от разрешения на работу, оформляют мигранты, въехавшие в Россию без визы. Он действует только в конкретном регионе и не привязан к конкретному работодателю. Граждане ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии — могут трудоустраиваться без патента.

«Документ вступает в силу со дня опубликования. Работодателям региона необходимо в течение трёх месяцев привести численность иностранных работников в соответствие с новыми требованиями», — говорится в сообщении.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который существенно ужесточает правила пребывания иностранных граждан в России. Документ вводит новые требования к трудовым мигрантам и членам их семей, а также усиливает контроль за их доходами и легальностью нахождения в стране.