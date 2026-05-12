Лавров назвал отношения РФ и Индии привилегированным стратегическим партнёрством

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT India назвал отношения Москвы и Дели привилегированным стратегическим партнёрством. Он подчеркнул, что РФ и Индия прошли долгий путь.

Изначально Индия была крайне заинтересована в военно-техническом сотрудничестве с РФ. Но со временем уровень взаимодействия вырос: от простой схемы «покупатель — продавец» до полномасштабного партнёрства.

Сегодня индийская сторона сама производит военную технику — от автоматов «Калашникова» до танков Т-90, отметил министр. Это стало возможным благодаря глубокой интеграции и взаимному доверию.

А ранее Life.ru писал, что Россия и Индия разрешили направлять до трёх тысяч военных друг к другу. Военные авиационные перелеты требуют предварительного дипломатического запроса, поданного минимум за две недели до планируемого вторжения в воздушное пространство, указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.