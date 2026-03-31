МИД РФ сообщил о проработке расширения энергетического сотрудничества с Индией

Россия и Индия прорабатывают варианты расширения сотрудничества в энергетике. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Андрея Руденко, пишет газета «Известия».

«Наша страна вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Индии, поставляя углеводороды на выгодных условиях и строя АЭС «Куданкулам». Изучаются и другие перспективные варианты расширения энергетического сотрудничества. Предложение коллег из Индии о строительстве у себя в интересах России судов ледового класса с неатомной силовой установкой было впервые озвучено на ВЭФ в 2023 году. Оно обстоятельно рассматривается двусторонней рабочей группой по сотрудничеству по Северному морскому пути», — отметил он.

Руденко указал, что взаимодействие между странами развивается по нескольким направлениям. По его словам, продолжается сотрудничество в области атомной энергетики, а также обсуждаются новые проекты, связанные с логистикой и Северным морским путём. Он добавил, что отдельное внимание уделяется промышленным и технологическим сферам. В частности, Россия рассчитывает на расширение партнёрства в гражданском авиастроении и продвижение цифровых решений на индийский рынок.

В заключение дипломат отметил, что развитие торгово-экономических связей остаётся приоритетом. По его словам, новые проекты могут усилить взаимное сотрудничество и увеличить объёмы взаимодействия.

Ранее Индия заключила контракт на поставку российских зенитно-пушечных ракетных комплексов «Тунгуска». Стоимость сделки составляет около 50 миллионов долларов. По данным Минобороны РФ, техника поступит на вооружение сухопутных сил Индии. Контракт подписан с «Рособоронэкспортом». В ведомстве отмечали, что новые комплексы усилят систему противовоздушной обороны. Они позволят эффективнее противодействовать самолётам, беспилотникам и крылатым ракетам.