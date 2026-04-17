Россия и Индия разрешили направлять до трёх тысяч военных друг к другу

В рамках межгосударственного соглашения между Индией и Россией предусмотрена возможность взаимного направления до 3 тысяч военнослужащих, 10 самолётов и пяти кораблей. Эта договорённость зафиксирована в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«На территории государства принимающей стороны и в воздушном пространстве над ней одновременно может находиться не более: пяти военных кораблей государства направляющей стороны; 10 военных воздушных судов государства направляющей стороны; 3 тысячи человек личного состава воинских формирований государства», — говорится в тексте.

Военные авиационные перелеты требуют предварительного дипломатического запроса, поданного минимум за две недели до планируемого вторжения в воздушное пространство. Аналогичное уведомление необходимо для захода судов в порт. Информация об отбытии судна должна быть передана старшему морскому начальнику не позднее чем за сутки.

Данный документ был одобрен Госдумой и Советом Федерации в декабре 2025 года. Окончательное утверждение произошло 15 декабря, когда президент Владимир Путин подписал закон о его ратификации. Соглашение начало действовать с 12 января 2026 года. Изначально соглашение рассчитано на пять лет. По истечении этого срока оно автоматически продлевается на следующие пятилетние периоды. Если ни одна из сторон не выразит намерение прекратить действие соглашения как минимум за шесть месяцев до окончания текущего срока, оно будет продолжать оставаться в силе.