В Госдуму внесли проект закона об укреплении военного сотрудничества России и Индии

В Госдуму поступил законопроект, направленный на ратификацию военного договора с Индией. Цель соглашения – облегчить взаимные визиты военных подразделений, военно-морских судов и авиации, а также установить порядок совместных операций. Разработчиком документа выступило российское правительство, а сведения о документе содержатся в парламентской базе данных.

Договорённость о военном сотрудничестве была достигнута и подписана в Москве 18 февраля 2025 года. Основная задача данного документа заключается в установлении чётких и прозрачных правил взаимодействия в военной сфере.

Положения пояснительной записки к соглашению определяют порядок проведения совместных учений, оказания гуманитарной помощи и осуществления мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Дополнительно, документ предусматривает упрощение процедур захода военных кораблей в порты и использования воздушного пространства. Процесс ратификации соглашения будет способствовать укреплению военного партнерства между РФ и Индией, устанавливая уведомительный порядок для координации деятельности военно-морских флотов и авиационных сил двух государств.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом 4–5 декабря. Цель визита состоит в детальной дискуссии широкого спектра вопросов, охватывающих российско-индийское сотрудничество в разных сферах: политическая координация, торговля и экономика, наука и технология, культура и образование. Особое внимание будет уделяться актуальным международным вопросам и региональным проблемам.