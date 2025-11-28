Россия и США
28 ноября, 07:12

Путин посетит Индию с госвизитом 4–5 декабря

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин посетил Индию с официальным визитом 4–5 декабря, подтвердив данное мероприятие официальное объявление пресс-службы Кремля. Данная поездка носит высокий дипломатический статус и сопровождается особыми церемониальными мероприятиями.

Цель визита состоит в детальной дискуссии широкого спектра вопросов, охватывающих российско-индийское сотрудничество в разных сферах: политическая координация, торговля и экономика, наука и технология, культура и образование. Особое внимание уделяется актуальным международным вопросам и региональным проблемам.

Главным партнёром Владимира Путина в Индии станет премьер-министр Нарендра Моди, с которым пройдут интенсивные переговоры. Эксперты отмечают важность двусторонних контактов, направленных на дальнейшее расширение партнёрства между странами, основанного на взаимных интересах и стратегическом взаимодействии.

Ожидается, что результаты переговоров позволят определить вектор развития отношений на ближайшую перспективу и способствовать решению важных международных задач.

Рябков: Вопрос новой встречи Путина и Трампа стоит на повестке дня

Кстати, предстоящий визит президента России Владимира Путина в Индию охарактеризован как «сверхбольшой». Такую оценку дал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Ушаков добавил, что российская и индийская стороны активно ведут подготовку к этому событию и выражают надежду на его всестороннюю плодотворность.

Оксана Попова
