Ушаков поделился ожиданиями от «сверхбольшого» визита Путина в Индию

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Индию охарактеризован как «сверхбольшой». Об этом в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Будет сверхбольшой [визит], потому что он даже называется государственным», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Ушаков добавил, что российская и индийская стороны активно ведут подготовку к этому событию и выражают надежду на его всестороннюю плодотворность. Что касается сроков, помощник президента отметил, что они согласованы на начало декабря. При этом он уточнил, что официальная дата будет объявлена позже совместно с индийскими партнёрами.

Ранее стало известно, что Россия примет участие в саммите по искусственному интеллекту (ИИ), который Индия планирует провести в феврале будущего года. Владимир Путин выразил уверенность, что мероприятие пройдёт на высоком уровне.