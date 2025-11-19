Россия примет участие в саммите по ИИ в Индии в феврале, заявил Путин

Россия примет участие в саммите по искусственному интеллекту (ИИ), который Индия планирует провести в феврале будущего года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на конференции AI Journey.

«Мы сотрудничаем с нашими индийскими друзьями — и дальше будем это делать. Знаю, что в Индии планируется в феврале следующего года провести саммит по искусственному интеллекту», — отметил Путин.

Он добавил, что Россия с удовольствием примет участие в этом событии, и выразил уверенность, что мероприятие пройдёт на высоком уровне.

Ранее Путин поручил правительству и главам регионов разработать национальный план по внедрению генеративного искусственного интеллекта. Он отметил, что такой подход необходим для достижения стратегических экономических показателей. В частности, президент акцентировал внимание на увеличении вклада ИИ в ВВП к 2030 году.