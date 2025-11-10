Россия и Индия подпишут соглашение о мобильности рабочей силы

Россия и Индия планируют подписать соглашение о мобильности рабочей силы на предстоящем декабрьском саммите. Документ должен упростить трудоустройство индийцев в России. Об этом сообщила газета The Economic Times.

«Растущая индийская диаспора может стать опорой индийско-российского партнёрства в ближайшие годы», — приводит издание слова эксперта по России.

Соглашение о мобильности рабочей силы направлено на расширение сотрудничества в сфере трудовой миграции. Оно создаст новые возможности для индийских специалистов в России и поможет восполнить нехватку кадров в ряде отраслей. В настоящее время индийские рабочие востребованы в строительстве и текстильной промышленности, однако, по словам источников издания, растёт спрос и на квалифицированных специалистов в машиностроении и электронике.

Министры труда двух стран обсудили этот вопрос на прошлой неделе в Дохе. К концу 2025 года в России, по установленной квоте, планируется трудоустроить свыше 70 тысяч граждан Индии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что индийские компании фактически прекратили закупку российской нефти. Такое высказывание он сделал во время онлайн-брифинга в Белом доме, отметив, что Нью-Дели «в основном перестал покупать нефть у России». При этом Трамп подтвердил намерение посетить Индию и сообщил, что переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди по вопросам торговли развиваются в позитивном ключе.