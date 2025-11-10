Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 06:01

Россия и Индия подпишут соглашение о мобильности рабочей силы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Россия и Индия планируют подписать соглашение о мобильности рабочей силы на предстоящем декабрьском саммите. Документ должен упростить трудоустройство индийцев в России. Об этом сообщила газета The Economic Times.

«Растущая индийская диаспора может стать опорой индийско-российского партнёрства в ближайшие годы», — приводит издание слова эксперта по России.

Соглашение о мобильности рабочей силы направлено на расширение сотрудничества в сфере трудовой миграции. Оно создаст новые возможности для индийских специалистов в России и поможет восполнить нехватку кадров в ряде отраслей. В настоящее время индийские рабочие востребованы в строительстве и текстильной промышленности, однако, по словам источников издания, растёт спрос и на квалифицированных специалистов в машиностроении и электронике.

Министры труда двух стран обсудили этот вопрос на прошлой неделе в Дохе. К концу 2025 года в России, по установленной квоте, планируется трудоустроить свыше 70 тысяч граждан Индии.

«Самим решать»: В Кремле высказались о позиции Индии и Китая по закупкам российской нефти
«Самим решать»: В Кремле высказались о позиции Индии и Китая по закупкам российской нефти

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что индийские компании фактически прекратили закупку российской нефти. Такое высказывание он сделал во время онлайн-брифинга в Белом доме, отметив, что Нью-Дели «в основном перестал покупать нефть у России». При этом Трамп подтвердил намерение посетить Индию и сообщил, что переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди по вопросам торговли развиваются в позитивном ключе.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar