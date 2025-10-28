«Самим решать»: В Кремле высказались о позиции Индии и Китая по закупкам российской нефти

Индия и Китай сами определяют покупать им или нет российские высококачественные энергоносители по выгодной цене. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждала ли Москва с руководством указанных стран попытки США заставить их отказаться от покупки российских нефти и газа.

«Мы предлагаем свой товар. Товар этот имеет стратегическое значение для многих стран. Он конкурентоспособен, он привлекателен. А дальше уже странам самим решать, насколько он привлекателен», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия ведёт торговые отношения со многими странами, включая эти государства, и предлагает качественный, конкурентоспособный товар. Решение о закупках остаётся за странами-партнёрами, которые сами оценивают привлекательность российского предложения и возможности альтернатив.

Ранее сообщалось, что Индия сократила объёмы закупок российской нефти после призыва президента США Дональда Трампа. США продолжают призывать своих европейских союзников последовать примеру Дели и полностью отказаться от российской нефти. А на торговых консультациях в Малайзии Китай и США достигли предварительного соглашения. Стороны конструктивно обсудили ключевые вопросы и изучили пути взаимного урегулирования интересов, при этом Китай не изменял своей позиции по закупкам российских энергоносителей.