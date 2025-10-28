Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 09:52

«Самим решать»: В Кремле высказались о позиции Индии и Китая по закупкам российской нефти

В Кремле высказались о позиции Индии и Китая по закупкам российской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vectorfusionart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vectorfusionart

Индия и Китай сами определяют покупать им или нет российские высококачественные энергоносители по выгодной цене. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждала ли Москва с руководством указанных стран попытки США заставить их отказаться от покупки российских нефти и газа.

«Мы предлагаем свой товар. Товар этот имеет стратегическое значение для многих стран. Он конкурентоспособен, он привлекателен. А дальше уже странам самим решать, насколько он привлекателен», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия ведёт торговые отношения со многими странами, включая эти государства, и предлагает качественный, конкурентоспособный товар. Решение о закупках остаётся за странами-партнёрами, которые сами оценивают привлекательность российского предложения и возможности альтернатив.

Путин рассказал о последствиях отказа от покупки энергоносителей из России
Путин рассказал о последствиях отказа от покупки энергоносителей из России

Ранее сообщалось, что Индия сократила объёмы закупок российской нефти после призыва президента США Дональда Трампа. США продолжают призывать своих европейских союзников последовать примеру Дели и полностью отказаться от российской нефти. А на торговых консультациях в Малайзии Китай и США достигли предварительного соглашения. Стороны конструктивно обсудили ключевые вопросы и изучили пути взаимного урегулирования интересов, при этом Китай не изменял своей позиции по закупкам российских энергоносителей.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Индия
  • Китай
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar