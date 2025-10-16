Сектор Газа
16 октября, 11:50

Путин рассказал о последствиях отказа от покупки энергоносителей из России

Отказ стран Евросоюза от российских энергоносителей нанёс серьёзный удар по промышленному потенциалу и экономической стабильности ЕС. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

«Многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей. Уже отмечал, к чему ведёт такой отказ для самих западных государств и для их экономического производственного потенциала», — констатировал Путин.

Глава государства подчеркнул, что последствия этого решения уже проявляются в ЕС в виде снижения промышленных оборотов, роста цен из-за перехода на более дорогие заокеанские энергоресурсы, а также снижения общей конкурентоспособности европейской экономики.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что Европа активно работает над полным прекращением закупок российских энергоносителей. Отвечая на замечание президента США Дональда Трампа о продолжающихся поставках, Макрон признал наличие проблемы, но заверил, что ЕС «исправляет ситуацию» и намерен завершить начатое.

Алиса Хуссаин
