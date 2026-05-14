Лавров и Аракчи проводят встречу на полях саммита БРИКС в Нью-Дели

Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи проводят встречу в Нью-Дели. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Переговоры проходят на полях саммита министров иностранных дел БРИКС в столице Индии. Повестка переговоров пока не раскрывается.

Ранее Сергей Лавров заявил о попытках сорвать нормализацию отношений Ирана с арабскими государствами Персидского залива. По словам главы МИД РФ, одной из задач агрессии против Тегерана было именно недопущение такого сближения. Министр также отметил, что в более широком смысле предпринимаются усилия для срыва примирения между суннитами и шиитами.