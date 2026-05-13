Лавров: Целью агрессии против Ирана было не допустить его сближения с арабами

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что одной из задач агрессии против Ирана было недопущение нормализации отношений Тегерана с арабскими государствами в Персидском заливе. Об этом он сказал в интервью телеканалу RT India.

«Нисколько не сомневаюсь, что, когда вынашивались эти планы развязывания агрессии против Ирана, одной из задач ставилось недопущение нормализации отношений между Ираном и арабами», — отметил министр.

По словам Лаврова, в более широком смысле предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы не допустить примирения между суннитами и шиитами. Глава российского МИД напомнил, что король Иордании Абдалла II даже организовывал саммит, посвящённый примирению двух направлений ислама. Однако сейчас, по мнению Лаврова, делается всё возможное, чтобы такое сближение не состоялось.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов подписать мирное соглашение с Ираном только при определённых условиях. По словам американского лидера, договорённость должна быть выгодной для Америки. Заявление прозвучало перед вылетом президента в Китай.