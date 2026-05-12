Трамп заявил о готовности США только к «хорошей сделке» с Ираном
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов подписать мирное соглашение с Ираном только при определённых условиях. По словам американского лидера, договорённость должна быть выгодной для США. Заявление прозвучало перед вылетом президента в Китай.
«Мы заключим только хорошую сделку», — сказал Трамп.
Ранее Дональд Трамп не исключил возможности своего визита в Россию в этом году. Он заявил, что «сделает всё необходимое» для этого, и выразил уверенность в урегулировании российско-украинского конфликта, упомянув, что уже способствовал разрешению восьми других споров.
