«Куба просит о помощи»: Трамп собрался «спасать» Гавану, которую сам же душил санкциями

Вашингтон получил запрос о помощи от Кубы, и США намерены вступить в диалог с Гаваной. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Куба просит о помощи, и мы будем говорить», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Трамп также охарактеризовал Кубу как «недееспособное государство», предрекая ей упадок.

На днях Трамп заявил, что США «займутся» Кубой, но не стал объяснять, какие именно шаги готовит Вашингтон. На вопрос журналистки Шерил Аткинсон о том, поддерживает ли Белый дом контакты с кубинскими властями, американский лидер ответил, что этим занимается госсекретарь Марко Рубио. Трамп подтвердил, что он ведёт общение с Гаваной от имени нынешней администрации.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва после визита в Вашингтон пересказал содержание своей беседы с Трампом, где также обсуждалась Куба. По словам бразильского лидера, президент США дал понять, что военного вторжения на остров не планируется. Лула да Силва также отметил, что Гавана готова к прямому разговору с Вашингтоном. Кубинские власти, по его словам, ищут возможность урегулировать ситуацию и добиться снятия блокады.