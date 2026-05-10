10 мая, 16:13

Трамп пообещал «заняться» Кубой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США «займутся» Кубой, однако не стал уточнять, что именно это значит. Свои слова он произнёс в интервью программе Full Measure.

«Эта страна уже годами пребывает в упадке. Прежде, чем заняться одним, мы покончим с другим», — заявил он.

На вопрос журналистки Шерил Аткинсон, поддерживает ли Белый дом контакты с кубинскими властями, Трамп ответил, что этим занимается госсекретарь Марко Рубио. Он подтвердил, что тот общается с Гаваной от лица нынешней администрации.

Лидер Кубы Диас-Канель заявил о беспрецедентной военной угрозе со стороны США
Ранее президент Бразилии Лула да Силва после визита в Вашингтон пересказал содержание своей беседы с Дональдом Трампом, в ходе которой обсуждалась Куба. По его словам, американский лидер дал понять, что военного вторжения на остров не планируется. Бразильский президент добавил, что сама Гавана демонстрирует готовность к прямому разговору. Власти Кубы ищут возможность урегулировать ситуацию и добиться снятия блокады.

Юлия Сафиулина
