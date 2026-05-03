

3 мая, 02:08

Лидер Кубы Диас-Канель заявил о беспрецедентной военной угрозе со стороны США

Лидер Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о небывалом уровне военных угроз со стороны Вашингтона. Заявление опубликовано в его аккаунте в соцсети X.

По словам главы государства, американский президент Дональд Трамп поднимает риторику о возможной агрессии «до опасного и беспрецедентного уровня». Он призвал международное сообщество и граждан США задуматься, будет ли допущен «такой преступный акт».

Диас-Канель подчеркнул, что агрессор встретит на острове решимость народа отстаивать суверенитет. Так он отреагировал на публикацию газеты Politico. Ранее издание со ссылкой на информированный источник рассказало о рассмотрении Белым домом силового сценария против Гаваны.

По информации СМИ, Штаты добиваются приватизации местных государственных предприятий и расширения допуска зарубежных инвестиций. Также выдвигается требование обязать кубинцев приобретать американские энергоресурсы.

Напряжение подкрепляется конкретными действиями. В пятницу хозяин Овального кабинета ввёл рестрикции против иностранных финансовых организаций за транзакции в интересах лиц и компаний с Кубы, находящихся под санкциями. Тогда же он допустил отправку авианосца «Авраам Линкольн» к берегам республики, предположив, что жители «с благодарностью сдадутся».

Топливный кризис на острове продолжается с конца января. Тогда президент США утвердил указ о возможных пошлинах на импорт из стран-поставщиков нефти в Гавану и ввел чрезвычайное положение, сославшись на угрозу нацбезопасности. На этом фоне периодически происходят веерные отключения света.

Никита Никонов
