Лидер Кубы Диас-Канель заявил о беспрецедентной военной угрозе со стороны США

Лидер Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о небывалом уровне военных угроз со стороны Вашингтона. Заявление опубликовано в его аккаунте в соцсети X.

По словам главы государства, американский президент Дональд Трамп поднимает риторику о возможной агрессии «до опасного и беспрецедентного уровня». Он призвал международное сообщество и граждан США задуматься, будет ли допущен «такой преступный акт».

Диас-Канель подчеркнул, что агрессор встретит на острове решимость народа отстаивать суверенитет. Так он отреагировал на публикацию газеты Politico. Ранее издание со ссылкой на информированный источник рассказало о рассмотрении Белым домом силового сценария против Гаваны.

По информации СМИ, Штаты добиваются приватизации местных государственных предприятий и расширения допуска зарубежных инвестиций. Также выдвигается требование обязать кубинцев приобретать американские энергоресурсы.

Топливный кризис на острове продолжается с конца января. Тогда президент США утвердил указ о возможных пошлинах на импорт из стран-поставщиков нефти в Гавану и ввел чрезвычайное положение, сославшись на угрозу нацбезопасности. На этом фоне периодически происходят веерные отключения света.