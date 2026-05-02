США могут вторгнуться на Кубу, но пока отдают предпочтение дипломатии, пишут СМИ

Администрация США рассматривает вариант проведения военной операции на Кубе для смены действующей власти. Однако пока Белый дом отдаёт предпочтение дипломатическим методам, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон пытается добиться от Гаваны экономических реформ: приватизации государственных предприятий, увеличения роли иностранных инвестиций и расширения доступа граждан к интернету. Ещё одно требование — закупка Кубой американских энергоносителей.

Собеседники Politico подчеркнули, что США могут подождать с полной сменой власти. Однако Вашингтон хотел бы, чтобы некоторые официальные лица на острове ушли в отставку.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых односторонних санкций в отношении Кубы. В Белом доме заявляют, что документ направлен против «тех, кто ответственен за репрессии», но подробности ограничений держатся в секрете.