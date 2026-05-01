1 мая, 19:42

Трамп подписал указ о новых односторонних санкциях против Кубы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Delbars

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых односторонних санкций в отношении Кубы. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

В указе утверждается, что он направлен на «ответственных за репрессии на Кубе», а также за создание «угроз национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов».

Конкретные пункты санкционного пакета в сообщении не раскрываются. Официальная Гавана пока не комментировала новые ограничения со стороны Вашингтона. США неоднократно вводили санкции против карибского государства, обвиняя его в подавлении политических свобод.

Кубинцы рассказали, как живут при санкциях США и социализме — зарплата $2 и горы мусора

Ранее сообщалось, что резолюция Демократической партии, требовавшая одобрения Конгресса для потенциальных военных действий против Кубы, была отклонена большинством республиканцев в Сенате США. 51 парламентарий проголосовал за блокирование резолюции, 47 – против.

Анастасия Никонорова
