Сенат США заблокировал ограничение военных полномочий Трампа на Кубе

Резолюция Демократической партии, требовавшая одобрения Конгресса для потенциальных военных действий против Кубы, была отклонена большинством республиканцев в Сенате США. По информации Reuters, 51 голос был отдан за блокирование резолюции, 47 – против, а двое сенаторов не участвовали в голосовании, что означает сохранение текущих полномочий президента в отношении военных действий.

Согласно информации, полученной от агентства, сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт выразил мнение, что рассмотрение вопроса о военных полномочиях было преждевременным, поскольку президент Дональд Трамп не отдавал приказа о размещении американских войск на Кубе. Несмотря на это, на днях президент США на брифинге упомянул о возможности «взглянуть на Кубу» после урегулирования ситуации с Ираном.

Ранее Дональд Трамп назвал Кубу следующей целью США после Ирана. По словам республиканца, созданные им вооружённые силы остаются мощным инструментом, который, хотя и не планировалось использовать, всё же может быть задействован при необходимости. В этом контексте американский лидер прямо указал, что следующей целью Штатов может стать Куба. При этом глава Белого дома не стал раскрывать конкретных планов или сроков, ограничившись кратким высказыванием.