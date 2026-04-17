Кубинцы рассказали, как живут при санкциях США и социализме — зарплата $2 и горы мусора

Куба переживает тяжелейший энергетический кризис после того, как президент США Дональд Трамп запретил поставки нефти на остров. Съёмочная группа RTVI отправилась в Гавану, чтобы узнать, как живут кубинцы при санкциях и социализме. На улицах — горы мусора, в магазинах по карточкам — пустота, а зарплата не превышает двух долларов в день.

«У нас просто пропал заработок. Моя зарплата составляет около двух долларов в день, а в дни, когда туристов нет, мы не получаем ничего», — говорит Франсиско, работающий в туристической отрасли.

Гид Наталья Стрелкова, 36 лет живущая на Кубе, считает, что «период фиделевского социализма» продержался только благодаря поддержке СССР. По её словам, как только Россия перестала помогать, социализм на Кубе закончился.

«Нет топлива, мусороуборочным машинам не на чем ездить. У подъездов торгуют мусором, вещами, подобранными на помойке. На это невозможно смотреть, и никто не может это остановить», — рассказал 62-летний преподаватель университета Альберто Рамирес.