2 мая, 04:41

«Большое спасибо, мы сдаёмся»: Трамп рассказал, как США захватят Кубу одним кораблём

Обложка © GigaChat / Life.ru

Американский лидер Дональд Трамп допустил отправку атомного авианосца «Авраам Линкольн» к побережью Кубы, пригрозив захватом острова. Такое заявление прозвучало во время выступления политика во Флориде.

«Сначала завершим одно дело — я люблю доводить работу до конца. На обратном пути из Ирана у нас будет один из больших кораблей, возможно, авианосец «Авраам Линкольн», самый большой в мире. Он подойдёт, остановится примерно в 100 ярдах (около 91 метра) от берега. Они скажут: «Большое спасибо. Мы сдаёмся», — сказал Трамп.

Ранее Трамп уже предполагал, что Гавана может стать следующей целью Вашингтона после урегулирования разногласий с Тегераном.

29 января президент подписал указ, который разрешает вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть кубинскому режиму. Также был объявлен режим ЧП из-за якобы существующей угрозы национальной безопасности со стороны Кубы.

Лидер Кубы уличил США в моральном банкротстве из-за введения односторонних санкций

В ответ правительство острова обвинило Соединённые Штаты в попытке задушить местную экономику и сделать жизнь населения невыносимой с помощью энергетической блокады.

Никита Никонов
