Лидер Кубы уличил США в моральном банкротстве из-за введения односторонних санкций

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель не стал молчать в ответ на очередной удар Вашингтона. Он раскритиковал новые односторонние санкции, введённые Вашингтоном, назвав их доказательством морального банкротства американского правительства.

По мнению президента Кубы, объявленные США принудительные меры – это не защита национальных интересов, а ужесточение жестокой экономической блокады.

«Сегодня правительство США объявило о новых принудительных мерах, ужесточающих жестокую блокаду, что служит свидетельством его нравственной нищеты», – заявил Диас-Канель.

Особое возмущение Гаваны вызывает обоснование, которым Вашингтон подкрепил свой указ. Соединённые Штаты заявили, что санкции направлены против тех, кто несёт ответственность за «репрессии» на острове и создаёт угрозу национальной безопасности США.

Диас-Канель категорически отвергает сам тезис о том, что Куба может представлять какую-либо опасность для сверхдержавы.

«Ни один честный человек не может согласиться с утверждением, будто республика представляет угрозу для Соединённых Штатов», – подчеркнул кубинский лидер.

По его словам, происходящее является следствием «запугивающего и высокомерного поведения крупнейшей военной державы планеты». Блокада наносит острову значительный ущерб, но, как следует из заявления Диас-Канеля, Гавана не намерена сдаваться.

Конкретные пункты нового санкционного пакета в указе Трампа не раскрываются. Официальная Гавана ранее не комментировала документ, однако Диас-Канель уже дал понять, что реакция будет жёсткой.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых односторонних санкций в отношении Кубы. В Белом доме утверждают, что документ направлен против «ответственных за репрессии», однако детали ограничений не разглашаются.