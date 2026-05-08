«Не думает о вторжении»: Лула да Силва передал важные слова Трампа о Кубе

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после переговоров с Дональдом Трампом в Вашингтоне поделился важным заявлением американского лидера. По словам бразильского президента, глава Белого дома исключил возможность вооружённой агрессии в отношении Кубы.

«Если я верно понял перевод его слов, то Трамп сказал, что не думает о вторжении на Кубу», – заявил Лула да Силва журналистам.

Бразильский лидер назвал позицию американского президента важным сигналом. Он отметил, что Гавана сама хочет вести диалог и найти решение, чтобы положить конец блокаде, которая, по его словам, «никогда не позволяла Кубе быть полностью свободной страной после победы революции 1959 года».

Ситуация на Кубе резко ухудшилась в январе 2026 года, когда администрация США объявила о мерах, направленных на полную блокаду поставок топлива на остров. В марте национальная электроэнергетическая сеть трижды выходила из строя. На острове наблюдается острый дефицит бензина и дизельного топлива. Ряд иностранных авиакомпаний приостановили полёты в республику из-за отсутствия авиационного керосина.

Ранее Life.ru писал, что лидер Кубы Мигель Диас-Канель заявил о беспрецедентной военной угрозе со стороны США. По его словам, Трамп поднимает риторику о возможной агрессии «до опасного и беспрецедентного уровня». Однако теперь, судя по заявлению Лулы да Силвы, американский президент опроверг такие намерения.