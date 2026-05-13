Пентагон преуменьшил! СМИ назвали реальные затраты США на войну с Ираном

Противостояние с Ираном может обойтись для США в сумму не менее чем в один триллион долларов, а также создаст массу проблем для оборонной сферы в будущем. Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на оценку эксперта Гарвардской школы Кеннеди Линды Билмс.

По подсчётам эксперта, Штатам придётся на протяжении многих лет восстанавливать собственный арсенал боеприпасов. Наибольшие проблемы создаст пополнение складов с ракетами Tomahawk, которые активно использовались против Ирана. Каждая такая ракета обходится Вашингтону в два миллиона долларов за штуку. Кроме того, потребуются сотни миллиардов долларов в течение ближайших пяти лет, чтобы Пентагон смог обслужить свою авиатехнику, потрёпанную в боях с Ираном.

Специалист напомнила, что у американских властей остаются неисполненными социальные обязательства перед 55 тысячами солдат, участвовавших в конфликте на Ближнем Востоке. И, наконец, развязанная Америкой война привела к росту цен на топливном рынке. Средняя стоимость галлона бензина (3,79 литра) в самих США может подскочить до пяти долларов уже в ближайшее время.

Ранее исполняющий обязанности заместителя американского военного министра по финансам Джулс Херст на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США сообщил, что стоимость военной операции США против Ирана уже приближается к 29 миллиардам долларов.