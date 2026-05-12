В Пентагоне подсчитали «космические» расходы на войну против Ирана

Стоимость военной операции США против Ирана уже приближается к 29 миллиардам долларов. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя американского военного министра по финансам Джулс Херст на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Ещё в конце апреля Военное министерство США оценивало расходы примерно в 25 миллиардов долларов. Теперь сумма заметно выросла. По словам Херста, обновлённая сумма включает не только прямые операционные расходы. В неё также входят траты на содержание личного состава в регионе.

Кроме того, в расчёт заложены ремонт и замена оборудования. Именно эти статьи расходов, как следует из объяснений Херста, увеличивают общий счёт операции.

Ранее Иран обнародовал встречные требования к США для урегулирования конфликта. Условия Тегерана перечислил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. В числе ключевых пунктов — полное снятие блокады. Также Иран требует отменить санкции в отношении своих зарубежных активов, замороженных в банках под давлением Вашингтона. Отдельное место в списке занимает безопасность судоходства в Ормузском проливе. Этот маршрут остаётся одним из важнейших для мировых поставок нефти и топлива. Кроме того, Тегеран настаивает на установлении стабильности в Ливане. Этот пункт также вошёл в пакет условий для возможного мирного соглашения.