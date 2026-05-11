«Наши требования законны»: Раскрыты условия Ирана для мирного договора с США

Официальный Тегеран обнародовал свои встречные требования к Вашингтону для урегулирования конфликта. Список условий опубликовал официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. В перечне — полное снятие блокады и снятие санкций с зарубежных активов страны, которые были заморожены в банках под давлением Вашингтона.

«Наши требования законны. Требования об остановке войны, прекращении блокады и пиратства, разморозке активов Ирана», — заявил Багаи на брифинге.

Также Тегеран настаивает на обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе и установлении стабильности в Ливане.

По данным телеканала Press TV, иранский ответ уже передан американцам и содержит пункты, которые в Белом доме назвали неприемлемыми.

Само же мирное предложение Штатов было отвергнуто, поскольку «означало бы подчинение чрезмерным требованиям». США в ответ настаивают на своих односторонних условиях, из-за чего переговоры зашли в тупик.

Напомним, в начале мая Иран получил от США ответ на предложение Тегерана из 14 пунктов. СМИ сообщали, что иранский включает требования об отмене санкций и полном контроле исламской республики над Ормузским проливом. Тегеран также настаивает на разморозке иранских зарубежных активов и требует снять морскую блокаду после заключения первоначального соглашения с Вашингтоном. Кроме того, Иран призывает предоставить гарантии ненападения.